15-річний син Катерини Кухар переїхав до США і розповів про навчання одразу в двох школах

Син української прими-балерини Катерини Кухар переїхав жити до США та розповів про навчання одразу в двох школах.

15-річний Тимур Кухар 1 вересня поїхав за кордон, аби там здобувати знання та будувати своє життя. Як розповів син балерини в інтерв'ю Fpost, наразі він адаптується до нових умов. Тимур зізнається, що неабияк сумує за Києвом та рідними, однак часу на це в нього лишається небагато. Річ у тім, що підліток навчається одразу в двох школах – американській та українській. Тимур говорить, що це дійсно складно, однак він готовий до нових викликів.

Син Катерини Кухар / Фото: fpost-online.com

"Переїхав 1 вересня і поки намагаюся звикнути до нового ритму життя. Вже починаю адаптуватися, але найважче — це прокидатися до школи. Дуже сумую за Києвом і за рідними. Одним із найбільших викликів для мене зараз є навчання в двох школах одночасно: в США та в Україні. Це трохи напружено, але я завжди шукаю викликів, це мене мотивує", - поділився підліток.

Тимур Кухар говорить, що система освіти в США та в Україні кардинально відрізняється. Зокрема, на кожному уроці змінюються учні. Окрім того, Тимур сам обирав предмети, які хотів вивчати. Щоправда, через те, що син Кухар почав цим займатися запізно, то не на всі уроки вдалося потрапити, адже не було місць.

Син Катерини Кухар / Фото: fpost-online.com

"Система освіти тут кардинально відрізняється. Я зараз навчаюся в старшій школі (High School), це 9-12 класи. Особливістю є те, що склад учнів на уроках постійно змінюється: кожен обирає свої предмети, і ти можеш сидіти з одними учнями на математиці, а з іншими — на іспанській. Я обрав предмети, які мені цікаві: іспанську мову, математику, маркетинг, економіку, бізнес, фізкультуру та біологію. Але мені не дали всі предмети, які я обрав, тому що обрав пізно, а місць уже не було", - говорить Тимур.

Син Катерини Кухар ділиться, що він неабияк цікавиться нерухомістю, економікою та бізнесом. Утім, поза школою у 15-річного Тимура є свої захоплення. Зокрема, юнак чимало часу приділяє спорту – футболу, баскетболу та великому тенісу.

Син Катерини Кухар / Фото: fpost-online.com

"Найбільше цікавлюся всім, що стосується нерухомості, економіки та бізнесу. Це сфери, які дійсно захоплюють мене. Поза школою більшість часу присвячую спорту: займаюся футболом, баскетболом та великим тенісом", - зізнався син балерини.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показувала рідкісні кадри з Тимуром. Балерина ділилася, як її син подорослішав та помітно змінився.

Катерина Кухар вперше за тривалий час показалася з помітно підрослим сином

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