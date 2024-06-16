15-річний син Потапа чесно зізнався, скільки грошей витрачає щомісяця й як проведе літо з татом

Син українського репера та продюсера Потапа – Андрій Потапенко – розповів про свої щомісячні витрати у Києві.

Так, юнак з'явився у TikTok ролику користувачки з ніком angelina.pichik і відповів на запитання про суму, яку щомісяця витрачає на власне життя. Андрій зазначив, що загалом на власні потреби йде близько 10 тис. грн і додав, що на п'ять тис. грн зазвичай закуповує одяг. Також син зірки поділився роздумами про середні витрати на життя у Києві.

"Дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то, напевно, 150-200 тисяч грн. Витрачаю близько 10 тис. грн (щомісяця – прим. ред.). Я живу комфортно, до бабусі ходжу. Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо п'ять-шість тис. грн", - зізнався Андрій.

Ірина Горова з сином Андрієм / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Також син Потапа зізнався, що проведе свої літні канікули з батьком за кордоном і разом з ним гратиме у баскетбол. До речі, Андрій у майбутньому бачить себе баскетболістом.

"Я літом їду до свого тата. Буду там у нього грати в баскетбол", - розповів син зірки.

Нагадаємо, нещодавно 15-річний син Потапа різко засудив критику в бік батька й розповів про його головну пораду.

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