15-річний син Потапа проігнорував його публічно і зізнався, чи хоче жити за кордоном

Син репера та продюсера Потапа і його ексдружини, продюсерки Ірини Горової Андрій дав своє перше інтерв'ю.

15-річний Андрій поспілкувався з дівчиною, яка навчається на першому курсі журналістики. Хлопець трохи розповів про себе. Коли майбутня журналістка попросила Потапенка представитися, він сказав: "Я син Ірини Горової". Втім, чомусь про батька Андрій не згадав.

Також син Горової і Потапа розповів, що зараз він навчається у 9 класі і живе у Києві. На запитання, чи хотів би у майбутньому хлопець виїхати і жити за кордоном, він сказав:

"Я жив у Будапешті півтора роки, так, мені там дуже сподобалось. Але це мій дім, тому я оберу Київ".

Син Потапа не згадав його, говорячи про себе

Трошки Андрій розповів і про те, коли планує одружитися та стати батьком:

"Я думаю, приблизно 24-26 років. Не менше, ніж 23 (одружуся – прим.ред) Думаю, дітей, десь у 28-29. Хоча, десь після 30. Тому що я не можу брати відповідальність за свого сина чи доньку, коли я ще не свідома людина. Коли мені менше, ніж 30. Тому, звісно, більше 30 мені має бути", - пояснив Андрій і зізнався, що наразі в нього дівчини немає.

Наостанок дівчина запитала у Андрія, як він святкуватиме нашу перемогу, він відповів, що точно не знає, але, скоріш за все, піде на Хрещатик. Майбутня журналістка запропонувала піти разом святкувати, і аби він взяв з собою маму і тата. На що Андрій відповів, що мама не зможе, а стосовно батька знову нічого не сказав.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, нещодавно названа донька голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта також публічно проігнорувала батька. Виступаючи на церемонії у коледжі, вона назвалася прізвищем мами і принципово не згадала "Пітт" у ньому.

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