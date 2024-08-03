15-річний син Узелкова публічно засудив поведінку батька й розкрив правду: "Я від тебе відвернувся"

Син боксера В'ячеслава Узелкова – Роберт – публічно звернувся до батька й розкритикував його.

За словами юнака, протягом останніх п'яти років батько погрожував його родині та ображав їх словесно. Окрім того, Роберт зізнався, що не уникав спілкування з батьком і йому ніколи не забороняли з ним бачитися, проте В'ячеслав був вороже налаштований і тому завдав йому величезного болю.

"Мій батько – В’ячеслав Узелков, і я хочу розповісти, як він виконував свої батьківські обов'язки. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів – це нормально для нього, обзивати мене – також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї – теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, якого він мені завдав. Сподіваюся, що люди, які побачать цей допис і підтримували його, схаменуться...", - написав Роберт у своєму Instagram.

Роберт Узелков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Так, 15-річний син В'ячеслава Узелкова публічно звернувся до батька й наголосив, що не може терпіти таких знущань і повністю обриває зв’язки з ним. І додав, що на таке зізнання він наважився сам, без примусу з боку його мами Марини Боржемської, адже раніше боксер часто звинувачував колишню дружину у сильному тиску на їхніх дітей.

"Сподіваюсь, він це побачить також, може, до нього дійде, що його терпіти більше ніхто ніколи не буде. Впевнений, що це він також назве брехнею, але сподіваюсь, більше ніколи не почую його голос, не побачу його повідомлення. Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся, ти зробив мені тільки комплекси і біль. Ну що, тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я", - додав син Узелкова.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренер В'ячеслав Узелков наїхав на ексдружину Марину Боржемську. Знаменитість здивував заявою, що через неї 20 років не спілкувався зі своєю мамою.

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