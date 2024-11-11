15-річний син В'ячеслава Узелкова після смерті батька зробив публічну заяву: "Я розбитий горем"

Син боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, зробив публічну заяву.

Виявилося, що після смерті боксера на адресу його дітей та колишньої дружини Марини Боржемської посипалося чимало критики. 15-річний Роберт, попри тяжкий момент, вирішив не терпіти цього та присоромив хейтерів. Він визнав, що дійсно між ними з батьком були напружені стосунки. Однак, коли Узелков потрапив до лікарні і коли в нього виникли проблеми із серцем, син намагався бути поруч та підтримував його, як міг. Попри їхні складні стосунки, Роберт однаково тяжко переживає втрату батька.

"За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому", — висловився Роберт.

В'ячеслав Узелков і його син Роберт

Син Узелкова також зазначив, що, попри непрості стосунки, він хоче залишити в пам'яті тільки теплі спогади про батька. Утім, йому прикро, що в момент горя користувачі дозволяють собі писати коментарі з критикою замість того, аби підтримати.

"Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки, — я вам вдячний", — додав Роберт.

Допис сина В'ячеслава Узелкова

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада у віці 45 років. Прощання з боксером відбувається у Вінниці сьогодні, 11 листопада. Раніше редакція сайту ТСН.ua публікувала перші кадри з церемонії.

Читайте також: