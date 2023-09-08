15-річний Вова Циган зізнався, що крав, і пригадав, як тікав від поліції у Тернополі

Молодий співак, блогер, хлопчик-ром з Тернополя Вова Циган поділився не надто позитивними історіями зі своєї біографії.

Зокрема, у програмі "Слава+" Славі Дьоміну Вова зізнався, що раніше займався крадіжками. В основному, каже блогер, він крав телефони, гроші. Бувало таке, що викрадав велосипеди BMX:

"Крав телефони, бабло багато. Я вже заспокоївся. Навіть бачу телефони, IPhone, - я обходжу, йду далі. Я вже все. Я від того втік. А друзі крадуть… Я навіть навчився красти, – це від друзів. Ми крали вєлікі оці дорогі, BMX, які коштують по 12 тис доларів. Це був треш. Ми ледь не всралися, нас ледь не закрили. Я навіть в дитбудинку по разу бував через це", - зізнався юний артист.

Вова Циган / Фото: instagram.com/vova.cigan

Також 15-річний Вова зазначив, що коли в нього будуть діти, то він пояснить їм, що красти – погано і буде карати, якщо вони вчинятимуть крадіжки:

"Буду бити по жопі за те, що вони крадуть. Треба по рукам бити. Як мені батько пояснював, що неможна, можуть посадити за те (за крадіжку - прим.ред.)", - додав блогер.

Вова Циган / Фото: instagram.com/vova.cigan

Також Вова Циган розповів найбільш нещасну історію, яка траплялася в його житті. За словами юного блогера, якось він тікав від поліції:

"Найнещасніша, це як я тікав від поліції на машині. Я гнав, мене зупиняли. Мені дядько дав машину, гнати за кермом. Він трошки випивший був, каже: "На, сідай". А я вперше за кермом. Було 13 років. Я включив першу, другу. Мене нема. І сигналить мені поліція, а я далі їду, не знаю хто сигналить. Я так кілометрів 30 проїхав. Зупинили мене. Кажуть: "Виходь з машини". А той бухий стоїть: "Шо?". Сів в машину, далі погнали. Врешті, дали нам штраф, щось там 3400 без прав. Навіть менше дали", - пригадав Вова.

Вова Циган – що відомо про блогера з Тернополя

Вова Циган – молодий блогер та співак-самоучка родом з Тернополя. 15-річний хлопчик став справжнім народним улюбленцем, а його відео у TikTok набирають мільйони переглядів. Ролики, де хлопчик-ром гуляє ринками, співаючи "Скофку" й "Червону руту" підкорили українців. Прихильників та підписників він здобув завдяки своїй відкритості та дитячому запалу.

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