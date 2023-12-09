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16-річна донька Мілли Йовович неочікувано заспівала хіт російської співачки-путіністки

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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16-річна донька Мілли Йовович неочікувано заспівала хіт російської співачки-путіністки

Мілла Йовович з донькою Евер / Фото: instagram.com/millajovovich

Евер засмутила українських прихильників.

Старша донька голлівудської акторки з українським корінням Мілли Йовович, 16-річна Евер шокувала своєю поведінкою.

Дівчина неочікувано записала відео під хіт російської співачки-путіністки Каті Лель "Мой мармеладный". Таким чином Евер долучилася до флешмобу, який полонив Європу.

Композиція одіозної співачки, яка була випущена 20 років тому, зараз з незрозумілих причин заполонила музичні чарти Європи та США і увійшла до п'ятірки лідерів чарту музичного сервісу Spotify.

У відео, яким Евер поділилася в своєму TikTok, вона відкриває рота під пісню Лель, намагаючись попасти в слова композиції.

Донька Мілли Йовович спантеличила переспівом хіта російської співачки-путіністки

Донька Мілли Йовович спантеличила переспівом хіта російської співачки-путіністки

Шанувальники Мілли Йовович були приголомшені, що тим часом, поки вона, підтримує Україну, публічно говорить про звірства російських окупантів на нашій землі, її донька прославляє одну з артисток, яка підтримує геноцид українського народу:

  • Боже, яка ганьба!
  • Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?
  • Я так розумію, для Евер немає різниці чи є чи нема війна в країні, звідки її коріння
  • Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Нагадаємо, що Мілла Йовович народилася в Києві та її рідні родом з України. В дитинстві зірка разом з батьками переїхала до США. У перші дні повномасштабної війни РФ проти України Йовович активно підтримувала наш країну, записувала відеозвернення та усіляко допомагала.

А у червні цього року зірці стрічки "5 елемент" присвятили інсталяцію, яку відкрили у Дніпрі. Тут майбутня кінозірка  рік жила у бабусі і  ходила до дитсадка.

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Дата публікації
Перегляди
1588
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