16-річна донька Мілли Йовович неочікувано заспівала хіт російської співачки-путіністки

Старша донька голлівудської акторки з українським корінням Мілли Йовович, 16-річна Евер шокувала своєю поведінкою.

Дівчина неочікувано записала відео під хіт російської співачки-путіністки Каті Лель "Мой мармеладный". Таким чином Евер долучилася до флешмобу, який полонив Європу.

Композиція одіозної співачки, яка була випущена 20 років тому, зараз з незрозумілих причин заполонила музичні чарти Європи та США і увійшла до п'ятірки лідерів чарту музичного сервісу Spotify.

У відео, яким Евер поділилася в своєму TikTok, вона відкриває рота під пісню Лель, намагаючись попасти в слова композиції.

Донька Мілли Йовович спантеличила переспівом хіта російської співачки-путіністки

Шанувальники Мілли Йовович були приголомшені, що тим часом, поки вона, підтримує Україну, публічно говорить про звірства російських окупантів на нашій землі, її донька прославляє одну з артисток, яка підтримує геноцид українського народу:

Боже, яка ганьба!

Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?

Я так розумію, для Евер немає різниці чи є чи нема війна в країні, звідки її коріння

Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Нагадаємо, що Мілла Йовович народилася в Києві та її рідні родом з України. В дитинстві зірка разом з батьками переїхала до США. У перші дні повномасштабної війни РФ проти України Йовович активно підтримувала наш країну, записувала відеозвернення та усіляко допомагала.

А у червні цього року зірці стрічки "5 елемент" присвятили інсталяцію, яку відкрили у Дніпрі. Тут майбутня кінозірка рік жила у бабусі і ходила до дитсадка.

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