16-річна донька Ольги Фреймут показала рідкісне фото своєї молодшої сестрички

У родині української телеведучої Ольги Фреймут нещодавно було свято.

Її молодшій донечці Євдокії 28 червня виповнилося п’ять рочків.

До слова, Оля Фреймут нечасто ділиться сімейними світлинами, а от її старша 16-річна донечка Злата Мітчелл вирішила публічно привітати молодшу сестричку з днем народження.

Дівчина опублікувала в Instagram-stories фото Євдокії та написала слова з привітаннями.

"День народження молодшої. З п’ятим днем народження", - написала Злата.

Молодша донька Олі Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

До слова, на знімку помітно, що Євдокія помітно підросла. Окрім цього, у неї виразні блакитні Очі, як у Олі Фреймут, а також гарне русяве волосся.

Зазначимо, Ольга Фремут виховує трьох дітей. Старшу доньку Злату телеведуча народила в Лондоні від корінного британця Ніла. Молодшу доньку Євдокію та сина Валерія Фремут народила від Володимира Локотка.

Нагадаємо, у родині Тома Гіддлстона незабаром буде поповнення. Його кохана вагітна первістком та незабаром народжуватиме.

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