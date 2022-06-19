16-річна донька Ольги Фреймут показалася з бойфрендом на відпочинку у Мексиці

16-річна донька Ольги Фреймут показалася з бойфрендом на відпочинку у Мексиці

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл вирушила на відпочинок.

Як розповіла донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл, наразі вона перебуває у Мексиці, де відпочиває разом зі своїм бойфрендом з США, якого звуть Оскар.

На сторінці в Instagram 16-річна Злата поділилася кадрами з канікул. Судячи з фото, молоді люди засмагають на пляжі, а ввечері вирушають на екскурсію місцевими ресторанами.

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Якщо ви раптом не знали, я його кохаю", - підписала романтичний кадр з обранцем Злата.

Злата з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Підписники доньки Фреймут, своєю чергою, відмітили її гарний зовнішній вигляд: "hot mama", "ого, яка ти", "дуже гарна дівчина".

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що вперше донька Ольги Фреймут розсекретила свого коханого місяць тому. Про нього відомо, що він американець і звуть його Оскар. Схоже, вони доволі тривалий час разом. Зокрема, про це свідчать коментарі зіркової мами Злати під знімками Оскара, датовані жовтнем 2021 року.

Читайте також: