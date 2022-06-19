16-річна донька Ольги Фреймут показалася з бойфрендом на відпочинку у Мексиці

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл вирушила на відпочинок.
Як розповіла донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл, наразі вона перебуває у Мексиці, де відпочиває разом зі своїм бойфрендом з США, якого звуть Оскар.
На сторінці в Instagram 16-річна Злата поділилася кадрами з канікул. Судячи з фото, молоді люди засмагають на пляжі, а ввечері вирушають на екскурсію місцевими ресторанами.
"Якщо ви раптом не знали, я його кохаю", - підписала романтичний кадр з обранцем Злата.
Підписники доньки Фреймут, своєю чергою, відмітили її гарний зовнішній вигляд: "hot mama", "ого, яка ти", "дуже гарна дівчина".
Нагадаємо, що вперше донька Ольги Фреймут розсекретила свого коханого місяць тому. Про нього відомо, що він американець і звуть його Оскар. Схоже, вони доволі тривалий час разом. Зокрема, про це свідчать коментарі зіркової мами Злати під знімками Оскара, датовані жовтнем 2021 року.
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