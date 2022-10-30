16-річна донька Ольги Фреймут у сміливому боді уявила себе Умою Турман з "Вбити Білла"

Напередодні Дня всіх святих, 31 жовтня, у світі відзначають Геловін. У цей день прийнято вбиратися у чудернацькі та страхітливі вбрання.

Втім, донька ведучої Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл цьогоріч вирішила надати перевагу сексі-вбранню. Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram дівчина запостила світлини, на яких постає в образі голлівудської зірки Уми Турман з кінострічки "Вбити Білла".

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата одягнена у сміливе боді жовто-чорного кольору. Образ дівчина доповнила розпущеним волоссям та нюдовим макіяжем.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що Злата Мітчелл живе та навчається у США і зараз перебуває у Каліфорнії. Цікаво, що в Америці Злата зустріла своє кохання. Вже більше року дівчина зустрічається з хлопцем на ім'я Оскар. З ним Мітчелл часто постить спільні романтичні світлини. А в середині вересня молоді люди разом відвідали концерт американського реп-виконавця Кендріка Ламара, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Судячи з позитивних реакцій під постами Злати з Оскаром, зіркова мама Ольга Фреймут схвалила союз доньки і дуже за неї тішиться.

Читайте також: