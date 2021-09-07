16-річна донька Олі Полякової з димом у роті шокувала короткою зачіскою

Маша тимчасово змінила образ.

Старша донька співачки Олі Полякової Маша, яка раніше розповідала про свої комплекси, здивувала прихильників кардинальною зміною образу.

Юна блогерка у своєму Instagram поділилася знімками, на яких постає з радикально коротким каре з блакитним кольором волосся. При чому на фото Марія, судячи з диму, щось палить – чи електронну цигарку, чи кальян.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Марія поквапилася заспокоїти прихильників, які засмутилися через те, що вона зрізала довге розкішне волосся. Такий лук молодша Полякова підготувала для фестивалю коміксів та косплею Comic Con, на який нещодавно завітала.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Багато хто з юзерів не оцінив образу Маші:

Не зрозуміло, що ти хочеш цими фото показати

Жахливішого нічого не бачила

Ти що, палиш?

Образ не дуже. Раніше була милою дівчинкою, а зараз

Оля Полякова на мінімалках

Нагадаємо, не так давно з донькою Олі Полякової стався неприємний інцидент. Марія вирішила покататися оголеною на водному скутері, та заглухла посеред водоймища.

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