16-річна донька Полякової показала пристрасні поцілунки з бойфрендом та нарвалась на критику

16-річна донька Полякової показала пристрасні поцілунки з бойфрендом та нарвалась на критику

Фани не оцінили допис дівчини.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – вже не приховує, що має бойфренда, якого звати Денисом.

Так, у своєму Instagram дівчина показала світлину, на якій зображена зі своїм коханим. До слова, на фото щаслива Маша пристрасно цілується з бойфрендом, а Денис тим часом ніжно обіймає кохану за талію.

Маша Полякова з бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

"Люблю тебе", - підписала фото Полякова.

Втім, фани дівчини не оцінили таку відвертість та почали її критикувати. Так, їм не сподобався бойфренд Марії. Окрім цього, вони переконані, що донька Полякової насправді не кохає Дениса.

Не можу зрозуміти: то дівчина чи хлопець?

Це твоє тисячне кохання. Після нього ще багато кохання буде.

Це огидно

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