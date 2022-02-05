16-річна донька Полякової у новому образі влаштувала провокаційний фотосет

Дівчина зухвало позувала перед камерою.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – потішила прихильників новим контентом.

Так, юна блогерка влаштувала доволі провокаційний фотосет. У своєму Instagram дівчина опублікувала фото, на яких доволі зухвало позувала перед камерою.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Маша приміряла на себе новий образ. Вона одягла мініспідницю, сорочку з краваткою та жакет. Донька Полякової зробила яскравий макіяж та незвичну укладу.

До слова, дівчина то позувала на тлі червоного полотна, то на сходах. А на одному зі знімків Маша взагалі зухвало показала непристойний жест.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Загалом, прихильники були ошелешені від побаченого. Втім, юзери засипали Машу компліментами. Деякі ж взагалі порівняли юну блогерку з Монікою Белуччі.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

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