16-річна донька Полякової у новому образі влаштувала провокаційний фотосет

Дівчина зухвало позувала перед камерою.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – потішила прихильників новим контентом.
Так, юна блогерка влаштувала доволі провокаційний фотосет. У своєму Instagram дівчина опублікувала фото, на яких доволі зухвало позувала перед камерою.
Маша приміряла на себе новий образ. Вона одягла мініспідницю, сорочку з краваткою та жакет. Донька Полякової зробила яскравий макіяж та незвичну укладу.
До слова, дівчина то позувала на тлі червоного полотна, то на сходах. А на одному зі знімків Маша взагалі зухвало показала непристойний жест.
Загалом, прихильники були ошелешені від побаченого. Втім, юзери засипали Машу компліментами. Деякі ж взагалі порівняли юну блогерку з Монікою Белуччі.
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