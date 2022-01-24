16-річна донька Полякової про знайомство батьків з бойфрендом: "Це було дивно"

16-річна донька Полякової про знайомство батьків з бойфрендом: "Це було дивно"

Також дівчина розповіла, як вони реагують на те, що вона зустрічається з Денисом.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – вже тривалий час зустрічається з хлопцем, на ім’я Денис.

Юна блогерка вже й навіть встигла познайомити свого обранця з батьками. Як розповіла Маша сайту TSN.ua, першим Дениса випадково зустрів її тато. Пізніше дівчина познайомила коханого зі своєю мамою.

"Це було дивно. Дивне знайомство. Він мене проводив додому, зайшов до квартири. Він дуже хотів пити, я йому винесла води, а там побачив його мій батько. Так і познайомилися", - поділилася Маша.

Маша Полякова з бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

До речі, юна блогерка також розповіла, що мама спокійно реагує на те, що 16-річна Маша зустрічається з Денисом, а от тато хоч і не забороняє їм бачитися, та все-таки контролює їхні стосунки.

"Батько завжди гірше реагує на хлопців, аніж моя мама. Це завжди так. Мама – вона більш мила та добра. Але ось батько… Він такий: "Чому він до тебе доторкається? Я не дозволю тобі з ним обійматися!". Але він не забороняє нам проводити час разом. Денис навіть був у мене на святкуванні Нового року. Ми з ним три дні провели на дачі. Я, він та мій батько", - поділилася донька Полякової.

До речі, Маша з Денисом також познайомилися за цікавих обставин Вони віднайшли одне одного в Мережі.

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