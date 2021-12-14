16-річна донька Полякової зізналася, через що блокує маму в Instagram: "Вона про це не знає"

16-річна донька Полякової зізналася, через що блокує маму в Instagram: "Вона про це не знає"

Юна блогерка поділилася, чи допомагає їй зіркова мама вести сторінку.

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія слідом за заробітками в Instagram розповіла, чи допомагає їй мама вести акаунт.

Дівчина зізналася, що саме за порадою мами колись створила сторінку, проте тоді фотоблог ще не був таким популярним. Тепер же, ділиться 16-річна Марія, вона проводить у соцмережі дуже багато часу і веде його самостійно.

У програмі "Зірковий шлях" дівчина поділилася, що іноді вона блокує зіркову маму у Instagram і пояснила чому:

Оля Полякова з донькою Марією / instagram.com/polyakovamusic

"Іноді маму блокую. Коли я хочу виставити якесь сторіз і я знаю, що вона не схвалить, - заблокувати. А потім, за 24 години розблоковую. Вона про це не знає. Так, у мене була класна фотка в купальнику. Світлина у мене зараз в архіві. Мама така: "Видали! Там занадто видно твоє тіло". Я кажу: "Ну вона мені подобається. Я, якщо захочу, я її виставлю", - розповіла про суперечки з мамою Маша.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Окрім того молодша Полякова чесно зізналася, що всі її фото у фотоблогу проходять обробку:

"Кожне моє фото проходить дуже великий етап. Мені потрібно підкорегувати колір, десь відбілити шкіру, десь щось замазати. Я підліток, знаєте скільки у мене прищів буває. Щоб все було гарно. У Instagram взагалі реальних фоток, от який вони мають вигляд, їх нема", - зазначила Марія.

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