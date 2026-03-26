16-річна донька Тайсона Ф'юрі після заручин із бойфрендом похизувалась святкуванням дівич-вечора

Тайсон Ф'юрі з донькою Венесуелою / © instagram.com/venezuelafuryofficial

Донька англійського професійного боксера Тайсона Ф'юрі відгуляла дівич-вечір.

Венесуела ще у вересні минулого року заручилась зі своїм бойфрендом. Сталося це просто в її 16-й день народження. А це, схоже, дівчина найближчим часом планує змінити свій статус нареченої на дружину. Принаймні, дівич-вечір Венесуела вже відсвяткувала.

Про це повідомила дружина Тайсона Ф'юрі – Періс. Обраниця спортсмена опублікувала фото Венесуели, на якому та зображена в ресторані. Донька боксера була одягнена в жакет, спідницю та топ у білих кольорах. Волосся Венесуела розпустила, а образ доповнила макіяжем. У руках дівчина тримала повітряні кульки у формі обручки.

"Дівич-вечір моєї дівчинки. Ти прекрасна, моя Венесуела", - підписала світлину з донькою Періс.

Донька Тайсона Ф'юрі / © instagram.com/parisfury1

Зазначимо, у вересні 2025 року донька Тайсона Ф'юрі заручилась зі своїм бойфрендом - боксером Ноєм Прайсом. Проте користувачів дещо спантеличила така новина, оскільки Венесуелі виповнилось лише 16 років. Дружина Тайсона Ф'юрі запевняла, що просила доньку не квапитися з заміжжям, проте та була рішуче налаштована. Тож, боксеру та його дружині лишалось лише підтримати Венесуелу.

