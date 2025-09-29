16-річна донька Тайсона Ф'юрі виходить заміж: хто став її нареченим

Донька Тайсона Ф'юрі виходить заміж

Донька англійського професійного боксера Тайсона Ф'юрі – Венесуела - виходить заміж.

Про це повідомила дружина спортсмена Періс. Так, Венесуела заручилася зі своїм бойфрендом – боксером Ноєм Прайсом. Сталося це під час святкування її 16-річчя. Юнак вивів Венесуелу до середини танцполу. В оточенні рідних та близьких дівчини він став на одне коліно та покликав її заміж. Венесуела відповіла згодою, після чого боксер одягнув їй каблучку на безіменний палець, обійняв та поцілував у щічку.

Донька Тайсона Ф'юрі виходить заміж

"Вітаємо з заручинами. Обидва ще молоді, але коли ти знаєш, то знаєш! Досі шокована, але дуже рада за вас обох. Ми з татом не можемо не пишатися", - прокоментувала заручини доньки дружина Тайсона Ф'юрі.

Згодом і сама Венесуела підтвердила заручини. Вона опублікувала фото, на якому хизувалася обручкою з діамантом. Кадр дівчина підписала так: "Ми одружуємося! Я так щаслива".

Зазначимо, Тайсон Ф'юрі та його дружина виховують шістьох дітей: доньок Венесуелу, Афіну та Валенсію і синів Принца Тайсона Ф'юрі II, Принца Адоніса Амазію та Принца Джона Джеймса.

