16-річна донька Тайсона Ф’юрі зіграла розкішне весілля і здивувала незвичним образом нареченої

Тайсон Ф’юрі з донькою Венесуелою / © instagram.com/venezuelafuryofficial

16-річна донька легендарного британського боксера Тайсона Ф’юрі — Венесуела Ф’юрі — офіційно вийшла заміж за 18-річного боксера Ноя Прайса.

Розкішне весілля відгриміло 16 травня на острові Мен між Великою Британією та Ірландією. Для особливого дня родина влаштувала масштабну церемонію, а саму церкву на час вінчання повністю закрили для сторонніх.

До вівтаря Венесуела прибула у супроводі знаменитого батька та матері Періс Ф’юрі, виїхавши з вінтажного Bentley. Для церемонії наречена обрала ефектну сукню з 15-метровим шлейфом, однак найбільше здивувала взуттям — замість класичних туфель дівчина одягла білі крокси, пише People.

Венесуела Ф’юрі вийшла заміж за Ноя Прайса / © instagram.com/venezuelafuryofficial

Протягом святкування донька Тайсона Ф’юрі змінила декілька образів. Також відомо, що у Венесуели було 18 подружок нареченої. Гостей розважав британський співак Пітер Андре. А на десерт гостей частували величезним тортом, який заввишки майже сягав стелі та налічував шість ярусів.

Торт новоспеченого подружжя / © instagram.com/venezuelafuryofficial

Окрему увагу привернув і танець нареченої з батьком. Венесуела та Тайсон Ф’юрі танцювали під хіти My Guy та My Girl гурту The Temptations. До слова, знімальні групи Netflix також були присутні на святкуванні. Кадри з весілля, ймовірно, покажуть у реаліті-шоу At Home With The Fury.

