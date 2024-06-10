16-річна донька Євгена Кошового показала рідкісне фото з бойфрендом і захопила їхньою романтикою

Варвара не приховує, що не самотня.

Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – не є частою гостею в соціальних мережах.

Блогерка вкрай рідко ділиться власними світлинами, а зі своїми рідними – тим більше. Однак цього разу 16-річна Варя зробила виняток та опублікувала знімок із бойфрендом.

До слова, донька Євгена Кошового не приховувала, що не самотня, утім коханого показувала вкрай рідко. На новому фото Варвара похизувалася їхньою романтикою. Парочка сиділа поруч одне з одним та ніжно трималася за руки. Щоправда, обличчя коханого Варя цього разу не показувала.

Варвара Кошова з бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Знімок донька Євгена Кошового теж вирішила не підписувати. Блогерка лише відмітила свого коханого та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

Нагадаємо, нещодавно онука Софії Ротару припинила приховувати свого бойфренда-мільйонера. Соня Євдокименко вже активно ділиться їхніми спільними фото. Також відомо, як зіркова бабуся реагує на їхні стосунки.

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