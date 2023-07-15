16-річна онучка секретаря РНБО Олексія Данілова запрем'єрила кліп просто у центрі Києва

У Мережі вже обговорюють, у яку суму обійшлася дівчині така реклама.

16-річна співачка Маша Данілова представила свій третій сольний трек "Кайф" і кліп до нього.

Запрем'єрити нову пісню онучка секретаря РНБО Олексія Данілова вирішила з розмахом. Відтепер кліп Маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці. Радісними емоціями від такої прем'єри дівчина поділилася у своєму Instagram.

Маша Данілова / Фото: instagram.com/mashadanilova.official

"Пишу і не вірю! На головних екранах країни! Не вірю! Це ж здуріти можна! Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі", - написала Маша.

Маша Данілова / Фото: instagram.com/mashadanilova.official

У Мережі вже почали ширитися чутки про те, у яку суму обійшлася дівчині така реклама. За інформацією деяких пабліків, трансляція відео коштувала близького мільйона гривень.

До знімань кліпу Маша також підійшла з відповідальністю та запросила відомих українських акторів. Так, у ролику на пісню "Кайф" знявся зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, акторка Анастасія Цимбалару та зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян.

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