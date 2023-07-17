16-річна онучка секретаря РНБО Олексія Данілова зізналась, хто спонсорує її співочу кар'єру

Також юна співачка відповіла на закиди, що витратила мільйон гривень на рекламу свого кліпу на фасаді одного з ТЦ Києва.

16-річна онука секретаря РНБО Олексія Данілова, співачка Маша Данілова відверто розповіла, хто спонсорує її кар'єру.

Так, днями дівчина представила відеороботу на свою нову пісню "Кайф". Прем'єра відбулася просто у самому центрі Києва, на фасаді одного з ТЦ столиці транслювали ролик з кліпом Маші. У Мережі активно почали обговорювати, хто ж спонсорує співочу кар'єру молодої виконавиці.

16-річна співачка відповіла, що не залежить ні від кого фінансово. Всі кошти на просування своєї кар'єри заробляє самостійно, без допомоги когось із членів сім'ї.

"Я та моя родина не залежимо одне від одного фінансово. Мені приємно спостерігати за реакцією та інтересом до моєї особистості в різних ЗМІ. На сьогодні ми всі знаємо про дохід артиста від цифрових майданчиків та роялті. Дякуючи хейтерам, я навіть трішки заробила, бо мій кліп подивились багато разів", - розповіла Маша в інтерв'ю "УНІАНу".

Також юна співачка зазначила, що реклама її кліпу на фасаді ТЦ "Гулівер" була безкоштовною. Таким чином Данілова спростувала інформацію, що трансляції її відеороботи обійшлася в мільйон гривень.

Реклама кліпу Маші Данілової

"30-секундний ролик на екранах "Гулівера" я отримала так само, як і інші артисти, безкоштовно - як подяку від ТРЦ та платформи DITY. HELP", - зазначила дівчина.

До слова, адміністрація ТЦ теж підтвердила інформацію, що реклама кліпу Данілової була безкоштовною. Ролик співачки транслювали на знак подяки за її участь у благодійному заході "Для дітей заради майбутнього", який відбувся 10 червня.

Маша Данілова на благодійному заході

Нагадаємо, Маша Данілова активно розвиває свою музичну кар'єру. Дівчина нещодавно випустила пісню "Кайф", а також представила кліп на неї. Прем'єра композиції відбулася просто у центрі Києва.

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