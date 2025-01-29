16-річний син Дімопулос повернувся з-за кордону до України і залишився жити з батьком Джеджулою

Син співачки Санти Дімопулос від ведучого Андрія Джеджули повернувся з-за кордону до України та залишився жити з батьком.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю "Фокусу". Джеджула говорить, що це було винятково рішення сина. Даніель повернувся до України ще в 15 років та залишився жити з батьком. Ведучий говорить, що наразі настав той момент, коли синові недостатньо уваги лише від мами, а необхідна й від батька. Тож, Даніель повернувся до тата, який ним зараз опікується.

"Син зараз живе зі мною. Це його свідоме рішення. Він у свої 15 років приїхав до мене й 24/7 перебуває під моїм наглядом та вихованням. Мабуть, настав той момент, коли недостатньо тільки уваги матері й необхідна увага батька. Батьківське виховання. Зараз ми готуємо його до реального життя. До того, яким має бути чоловік. Він багато вчиться й "схоплює", - поділився шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Ведучий говорить, що виховує сина доволі суворо. Зокрема, в нього є бонуси за гарну поведінку та покарання, яке він обирає собі сам. Окрім того, Даніель займається різними активностями. Син Джеджули ходить до спортивної зали, на карате та шахи. Також він вивчає мови – німецьку та іспанську.

"Я вчу його досить демократично. Водночас можу сказати, що це і досить суворе виховання. В нього є як обов'язки, так й бонуси. І покарання за провину він вигадує собі сам. Виховую сина максимально в чоловічому форматі. Він гарний хлопець: займається спортом в тренажерному залі, ходить на карате і шахи. Ми з ним друзі. Я навіть більше перейняв на себе роль старшого брата, якого в нього ніколи не було. Він прекрасно володіє англійською мовою, почав вчити німецьку і другу улюблену татову мову - це іспанську", - розсекретив шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Також Андрій Джеджула розповів, які в нього наразі стосунки з колишньою обраницею Сантою Дімопулос. Раніше ексзакохані після розриву конфліктували. Наразі ж між ведучим та співачкою батьківські стосунки. Вони підтримують зв'язок та спілкуються на теми, що стосуються виховання Даніеля. Як говорить Джеджула, між ними з Діпомулос наразі такі взаємини, які й мають бути між людьми, в яких є спільна дитина.

"Такі, як мають бути в батьків, — інформативні. Ми піклуємось й радимося з приводу тих чи інших моментів стосовно Даніеля. Тобто це такі стосунки, які мають бути в батьків, які давно не живуть разом й коли у кожного власне життя. Головне, що нас пов'язує — це спільна дитина, якою треба опікуватися. З розумом, з бажанням не псувати стосунки, а навпаки — покращувати. Все в інтересах дитини. Наразі стосунки досить конструктивні й пов'язані виключно з вихованням дитини", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, раніше Андрій Джеджула також розповів про виховання 3-річної доньки від колишньої дружини Юлії Леус. Пара розлучилася зі скандалом та судилася щодо опіки над Адель.

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