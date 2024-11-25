16-річний син Потапа потрапив до лікарні зі зламаним носом: "Дуже болить голова"

Син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової, який раніше ділився подробицями особистого життя, неочікуавно показався зі зламаним носом.

Зокрема, 22 листопада у "Палаці спорту" відбувся концерт співачки Наді Дорофєєвої, який відвідав і 16-річний Андрій. Журналісти Oboz.ua звернули увагу, що в юнака пластир на обличчі, що, очевидно, свідчить про травму. Виявилося, що до "Палацу спорту" син Горової та Потапа прибув одразу з клініки, куди він потрапив зі зламаним носом.

Хлопець зізнався, що внаслідок травми в нього боліла голова, однак біль не став йому на заваді приїхати на концерт Наді Дорофєєвої.

Син Ірини Горової та Потапа / Фото: www.obozrevatel.com

"Вдарився, отримав перелом носа. Приїхав на концерт Наді просто з клініки. Дуже болить голова, але я все одно тут", - поділився Андрій.

Юнак не став розкривати, як саме отримав травму. Він лиш лаконічно сказав, що "вдарився". Утім, можна припустити, що це пов'язаною зі спортивною кар'єрою Андрія. Як відомо, син Горової та Потапа професійно займається баскетболом.

Нагадаємо, раніше в коментарі редакції ТСН.ua Андрій Потапенко розповідав, де з батьком планує зустріти Новий рік. Також юнак ділився, яких сімейних традицій вони дотримуються.

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