16-річний син Потапа розкрив подробиці особистого життя: "Подобається дівчина"

Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій розповів подробиці особистого життя.

Так, 16-річний Андрій в коментарі ТСН.ua розкрив, що зараз перебуває у стані закоханості. Зокрема, має дівчину, якою дуже зацікавлений. Однак при цьому поки що вони лише на шляху до стосунків. Тож юнак запевняє, що зараз його серце вільне.

"Моє серце вільне, так. Але є дівчина, яка мені подобається", - заінтригував син Потапа.

Потап з сином Андрієм / Фото: instagram.com/realpotap

Хлопець також поділився, чи стає популярність на заваді особистому життю. За словами Андрія, загалом вона не впливає на його будні. І також додає, що ніколи не вдавався до хизуванням зв'язків і все намагається вибудовувати природно.

"Є моменти, коли популярність заважає, але загалом – ні. Проте я популярністю не користуюся", - пояснив юнак.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва після ретельного приховування особистого життя зробила заяву. У житті артистки сталися зміни й вона вперше підтвердила чутки про новий роман. А також зізналася, які комплекси поборола.

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