16-річний син Потапа зізнався, де святкуватиме Новий рік з батьком і яких традицій дотримується

Андрій також розсекретив, як зустріне Різдво.
Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій поділився планами на майбутні новорічні свята.
Юнак в коментарі ТСН.ua поділився, що Різдво зазвичай проводить у родинному колі. Цей рік не стане виключенням. Тож планує затишно провести час з мамою та сестрою Наталією, яка разом зі своїм чоловіком нині проживає в Польщі.
Крім того, під час зимових канікул Андрій також відвідає свого зіркового тата за кордоном. За словами хлопця, Новий рік він традиційно зустріне саме з ним в Іспанії.
"Різдво я буду святкувати з матусею. А Новий рік – зі своїм батьком. Кожен Новий рік – це щось нове, бо це абсолютна імпровізація. Ми ніколи його не плануємо й завжди виходить чудово. З традицій – збиратися всією сім'єю разом. Ось сестра зараз у Польщі. А кожного Різдва ми збираємося святкуємо з моєю сестрою. А до тата їду в Іспанію", - розповів Андрій Потапенко.
Нагадаємо, нещодавно 16-річний син продюсера Потапа Андрій зізнався, чи планує покинути Україну під час війни. І чесно відповів, яким бачить своє майбутнє.
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