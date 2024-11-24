16-річний син Потапа зізнався, де святкуватиме Новий рік з батьком і яких традицій дотримується

Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій поділився планами на майбутні новорічні свята.

Юнак в коментарі ТСН.ua поділився, що Різдво зазвичай проводить у родинному колі. Цей рік не стане виключенням. Тож планує затишно провести час з мамою та сестрою Наталією, яка разом зі своїм чоловіком нині проживає в Польщі.

Крім того, під час зимових канікул Андрій також відвідає свого зіркового тата за кордоном. За словами хлопця, Новий рік він традиційно зустріне саме з ним в Іспанії.

Андрій Потапенко з мамою Іриною Горовою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Різдво я буду святкувати з матусею. А Новий рік – зі своїм батьком. Кожен Новий рік – це щось нове, бо це абсолютна імпровізація. Ми ніколи його не плануємо й завжди виходить чудово. З традицій – збиратися всією сім'єю разом. Ось сестра зараз у Польщі. А кожного Різдва ми збираємося святкуємо з моєю сестрою. А до тата їду в Іспанію", - розповів Андрій Потапенко.

Нагадаємо, нещодавно 16-річний син продюсера Потапа Андрій зізнався, чи планує покинути Україну під час війни. І чесно відповів, яким бачить своє майбутнє.

Читайте також: