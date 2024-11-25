16-річний син Потапа зізнався, як проводить час з Дорофєєвою та яка вона насправді у житті

Андрій розповів про дружбу зі співачкою.
Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій розкрив подробиці спілкування зі співачкою Надією Дорофєєвою.
Нещодавно юнак прийшов підтримати артистку на її перший сольний концерт у Палаці спорту в Києві. Під час шоу Андрій зізнався, що має доволі дружні стосунки із зіркою. Зокрема, разом з мамою Іриною вони запрошують Надю у гості. Бо сама Горова, з якою й живе син, не лише співпрацює, але й чудово товаришує з виконавицею.
За словами сина Потапа, йому дуже імпонує не лише краса Дорофєєвої, але й її чесніть та відкритість поза сценою.
"Вона приїжджає до нас додому, вечеряємо разом. Тому мав змогу бачити її з іншого боку. В звичайному житті вона навіть красивіша, ніж на сцені. А ще неймовірно чесна, що теж в ній дуже подобається. І абсолютно нормальна в спілкуванні. Дуже люблю Надю і як співачку, і як людину. Подобається її вигляд, вона – мій краш. Обожнюю її з дитинства, ще коли вона мала руде волосся. Коли виступала разом з Позитивом, потім – сольно. Я її любив завжди", — зізнався хлопець в коментарі oboz.ua.
Ба більше, Андрій поділився, що може також телефонувати співачці. І зазначає, що вона ніколи йому не відмовляє у порадах чи підтримці: "Вона обов'язково вислухає, дасть пораду".
Нагадаємо, нещодавно у коментарі ТСН.ua Андрій Потапенко розкрив подробиці свого особистого життя й заговорив про нову кохану.
Читайте також:
- Катерина Тишкевич замилувала фото з чоловіком і заговорила про випробування за 10 років стосунків
- Ірина Горова розсекретила, як з дітьми проведе новорічні свята й куди поїде з України
- Катерина Бужинська показала помітно підрослих двійнят і привітала 7-річну доньку з особливим святом