16-річний син Потапа зізнався, як проводить час з Дорофєєвою та яка вона насправді у житті

Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій розкрив подробиці спілкування зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Нещодавно юнак прийшов підтримати артистку на її перший сольний концерт у Палаці спорту в Києві. Під час шоу Андрій зізнався, що має доволі дружні стосунки із зіркою. Зокрема, разом з мамою Іриною вони запрошують Надю у гості. Бо сама Горова, з якою й живе син, не лише співпрацює, але й чудово товаришує з виконавицею.

За словами сина Потапа, йому дуже імпонує не лише краса Дорофєєвої, але й її чесніть та відкритість поза сценою.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Вона приїжджає до нас додому, вечеряємо разом. Тому мав змогу бачити її з іншого боку. В звичайному житті вона навіть красивіша, ніж на сцені. А ще неймовірно чесна, що теж в ній дуже подобається. І абсолютно нормальна в спілкуванні. Дуже люблю Надю і як співачку, і як людину. Подобається її вигляд, вона – мій краш. Обожнюю її з дитинства, ще коли вона мала руде волосся. Коли виступала разом з Позитивом, потім – сольно. Я її любив завжди", — зізнався хлопець в коментарі oboz.ua.

Ба більше, Андрій поділився, що може також телефонувати співачці. І зазначає, що вона ніколи йому не відмовляє у порадах чи підтримці: "Вона обов'язково вислухає, дасть пораду".

Нагадаємо, нещодавно у коментарі ТСН.ua Андрій Потапенко розкрив подробиці свого особистого життя й заговорив про нову кохану.

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