16-річний син відомого американського музиканта загинув в ДТП

Американський музикант, ексучасник постгранж гурту Radish Бен Квеллер розповів шанувальникам про трагедію, яка сталася у його родині.

На своїй сторінці в Instagram співак повідомив, що у віці 16 років загинув його син Доріан Зев. Життя хлопця забрала страшна аварія. Більше подробиць про трагедію Квеллер не говорив:

"Не може бути, щоб я це друкував, але це так. Наш син, Доріан Зев Квеллер, загинув минулої ночі. Йому було лише 16 років, і він був справжньою легендою. Найдобріша, ніжна душа, друг для всіх. Якщо ви його знали, ви знаєте. Ми ніколи не зможемо забути його, поки ми тут, на Землі", – написав вбитий горем батько.

Артист розповів, що його син був музикантом-початківцем і за два тижні до смерті він мав дати виступ у Техасі на конференції South by Southwest.

"Будь ласка, збережіть його душу живою своїми спогадами та музикою, яку він створив. Доріан Зев писав і записував пісні щодня. Справжній поет із того самого дня, як він почав говорити. Тільки кілька його записів було випущено, але він був на шляху до слави і був схвильований своєю кар'єрою. Він мав стільки планів! Мій маленький хлопчик був на старті, а попереду у нього було таке велике життя... Я гадки не маю, чому відбуваються такі речі", - додав Квеллер.

Артист зізнався, що вся його родина приголомшена тим що сталося і не знає, що буде далі:

"Ліззі, Джуда і я не уявляємо, як упоратися з цією катастрофою. Дякую за ваші молитви та підтримку, і ми просимо вибачення, якщо ми повільно відповідаємо на повідомлення", - написав музикант.

Зазначимо, що Бен Квеллер американський співак, автор пісень та мульти-інструменталіст, ексучасник гурту Radish. Квеллер випустив шість сольних альбомів і брав участь у кількох спільних з гуртом проєктах. 2015 року записав дует зі співачкою Селеною Гомес, а 2019-го виступав перед початком концертів Еда Ширана.

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