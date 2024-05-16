17-річна донька Джолі та Пітта приголомшила своїми шаленими танцями

Донька відомих голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта приголомшила своїми шаленими танцями.

Так, 17-річна Шайло захоплюється хореографією і їй чудово вдається виконувати танцювальні рухи. Зокрема, дівчина полюбляє танці в стилі хіпхоп.

Сама Шайло веде доволі закритий спосіб життя та уникає публічності. Коротким роликом з танцями доньки Джолі та Пітта поділився в Instagram її викладач. На відео Шайло в спортивних штанях та футболці вільного крою майстерно демонструвала хіпхоп під пісню Uncle Waffles та Tony Duardo – Tanzania.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила своїми енергійними танцями

Викладач танців був приємно здивований. Він похвалив Шайло та зазначив, що її рухи неабияк енергійні та шалені.

"Її рухи божевільні! Дякую за твою енергію, Шайло", - прокоментував танці доньки Джолі та Пітта хореограф.

Зазначимо, Шайло – біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Дівчина коротко стрижеться та носить чоловічий одяг. Від дитинства вона просила себе називати хлопчиком, на ім'я Джон. Згодом Шайло відмовилася від цього, але досі дотримується чоловічого стилю.

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