17-річна донька Мілли Йовович здивувала вродою та схожістю із зірковою мамою

Мілла Йовович з донькою

Старша донька голлівудської акторки Мілли Йовович — акторка та модель Евер Андерсон — поділилася серією нових світлин.

В Instagram дівчини фани одразу ж підкреслили, що 17-річна дівчина надзвичайно схожа на зіркову маму. На одному фото донька акторка позує перед дзеркалом у ванній кімнаті — без макіяжу, в ніжній рожевій кофтинці та з трохи скуйовдженим волоссям.

Евер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Інший кадр зроблений на презентації нової колекції північноірландського дизайнера Джонатана Андерсона для Dior. Там Евер з’явилася на доріжці разом із самим митцем, поки їх фотографував натовп репортерів.

Евер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Також дівчина показала ніжний образ у квітчастій спідниці та рожевій кофтинці на фоні білої стіни з ліпниною. А завершила добірку більш домашнім фото — у сірій футболці та білих штанах з патчами під очима, у максимально розслабленому вигляді.

Евер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Евер Андерсон / © instagram.com/everanderson

У коментарях підписники буквально засипали дівчину компліментами. Вони зазначали, що Евер зростає справжньою красунею та має дивовижну схожість із мамою.

Нагадаємо, нещодавно Мілла Йовович розсмішила шанувальників рідкісним фото батька на рожевих підборах, який грається з онуками. Акторка вирішила поділитися кумедним сімейним моментом.