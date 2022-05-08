17-річна донька Моніки Беллуччі шокувала поведінкою у компанії російських моделей

Донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 17-річна Дева зв'язалася з компанією російських моделей.

Так, сторіс нових друзів 17-річної моделі були сповнені відео та фото, на яких вони веселяться у Лондоні. Донька Беллуччі та Касселя не відмовляла собі у великій кількості алкогольних напоїв, покурити косячок та влаштувати палкі танці на підлозі.

На одному з відео, якими поділилися друзі Деви у Instagram, видно, як одна з подружок щось нюхає. Цілком можливо, що й 17-річна Дева вже вживає щось поважче.

Окрім того, донька Беллуччі продемонструвала свої знання російської мови. Вона вже може представитися російською, розповісти скільки їй років та процитувати російського репера Face.

Цікаво, що дівчата встигли й влаштувати фотосесію, на якій Дева позує у шапці з радянською зіркою з серпом і молотом. Втім, у профілі дівчини, яка виклала фото з Девою, написано "f*ck putin і free Ukraine". Та, можливо, модель зробила це спеціально, оскільки за іншої позиції ніхто б з нею в Лондоні не співпрацював.

instagram.com/emilybruni

instagram.com/emilybruni

instagram.com/emilybruni

Одне зі своїх відео з тусовки Дева Кассель прокоментувала так: "Тату, не хвилюйся, я з росіянами".

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