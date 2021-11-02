17-річна донька Моніки Беллуччі у спідньому та з яскравим мейком зачарувала вродою

Дева також позувала у спокусливих вбраннях.
Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Каселя Дева зачарувала шанувальників кадрами з нової фотосесії.
На сторінці в Instagram 17-річна дівчина поділилася світлинами, на яких позує у провокаційних образах. Фани побачать Деву з яскравим макіяжем, у спідньому та відвертих сукнях, які підкреслили фігуру дівчини.
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Під кадрами юна модель розповіла, що авторкою фотосесії стала фотохудожниця з псевдонімом Tess. "Вона знає мої найкращі ракурси", - підписала знімки Дева.
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Шанувальники засипали дівчину компліментами і, звичайно, порівняли з зірковою мамою: "Яка розкішна", "все найкраще взяла від матері", "просто копія Моніка", "що мама, що донька – просто божественні".
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