17-річна донька Моніки Беллуччі знепритомніла та впала з подіуму під час показу

До слова, Дева Кассель дефілювала в мереживній прозорій сукні в Італії на показі Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023.

Утім, захід минув не без прикрих ситуацій. Юна модель знепритомніла та впала з подіуму. У Мережі оприлюднили знімки, на яких видно, як присутні на показу тримають 17 річну доньку Беллуччі за руки та допомагають їй підвестися.

Зазначимо, нещодавно Дева Кассель шокувала поведінкою у компанії російських моделей. Донька Беллуччі та Касселя не відмовляла собі у великій кількості алкогольних напоїв, покурити косячок та влаштувати палкі танці на підлозі.

Окрім того, донька Беллуччі продемонструвала свої знання російської мови. Вона вже може представитися російською, розповісти скільки їй років та процитувати російського репера Face.

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