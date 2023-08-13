17-річна донька Ольги Фреймут кардинально змінила колір волосся і показала новий образ

Донька ведучої Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл наразі перебуває у Києві.

Тут вже у понеділок, 14 серпня, дівчина дасть танцювальний майстер-клас. Ну а поки має вільний час, Злата вирішила не гаяти його дарма. Донька Фреймут вирушила до одного зі столичних салонів, аби навести красу.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Мітчелл розповіла, що наважилася освіжити колір волосся. Тепер, замість світлих пасм Злата має темно-каштанове волосся:

Донька Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Я не залишу своє волосся у спокої. Стала навіть ще темнішою. Той, хто рік тому сказав мені стати білявкою, дійсно мав найгірші наміри на думці", - прокоментувала фото з новим іміджем Злата.

Донька Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що днями донька Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл захопила шанувальників емоційним танцем на шпильках. Дівчина показала, як вміє танцювати і запросила всіх охочих на свій майстер-клас, який відбудеться в Києві.

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