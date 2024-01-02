17-річна донька Ольги Фреймут поїхала з України та наробила фото в спокусливому вбранні: реакція мами

Старша донька відомої української ведучої Ольги Фреймут 17-річна Злата Мітчелл, яка напередодні зимових свят приїхала до України, покинула батьківщину та знову перебуває за кордоном.

Так, донька знаменитості опинилася в Іспанії. Словом, саме у цій країні Злата зустріла Новий 2024 рік. У своєму фотоблогу з нагоди свят вона опублікувала декілька спокусливих світлин. Для своєрідної фотосесії у будинку донька Фреймут обрала доволі цікавий образ – сукню з леопардовим принтом. Її стильне вбрання доповнили чорні підбори. До слова, дівчина вирішила не робити жодного макіяжу і похизувалася своєю природною красою.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Своєю чергою Ольга Фреймут разом з іншими підписниками висловила свій захват від світлин. У коментарях ведуча залишила смайлик у формі сердчека, який лайкнула Злата.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

До того ж Мітчелл не забуває про власну батьківщину, де у неї наразі залишаються друзі. До речі, саме з ними вона й проводила час, коли приїжджала до столиці. Так, сьогодні, 2 січня, після того, як Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, донька Фреймут у сторіз запостила відео, де видно російські нічні злочини.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Міка Ньютон повернулася до України після 8 років проживання в США. Разом зі своїм чоловіком-американцем вони потрапили під обстріли у Києві й відреагували на це.

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