17-річна донька Ольги Фреймут у мінісукні позувала на камеру з величезним букетом троянд

Донька телеведучої Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл, знову повернулася до Сполучених Штатів.

Зараз дівчина перебуває у Лос-Анджелесі, де весело проводить час разом зі своїми друзями. А на нових фото у сторіз своєї сторінки в Instagram Злата похизувалася величезним букетом, які їй вочевидь подарував бойфренд.

Донька Фреймут опублікувала світлини, на яких красується перед камерою у легкій коротенькій сукні, які відкрила її довгі ноги та пишний бюст. Зухвалості романтичному образу Злата додала тим, що взула під сукню кросівки.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата позувала, присівши навпочіпки, спершись рукою об асфальт. У іншій руці дівчина тримала розкішні червоні троянди. Фото Злата залишила без підпису, лише додала геопозначку про те, що перебуває у Каліфорнії.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що нещодавно Злата приїжджала до України, аби зустрітися з рідними та взяти участь у танцювальному заході. Донька Фреймут встигла не лише виконати всі свої плани, а й змінити свій імідж.

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