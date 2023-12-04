17-річна донька Ольги Фреймут в кофтинці в сіточку замилувала романтичним фото з бойфрендом

Дівчина показала, як у США проводить час із коханим.

Донька ведучої Ольги Фреймут - Злата Мітчелл – показала рідкісне фото зі своїм бойфрендом, на ім'я Оскар.

В Instagram-stories 17-річна дівчина розкрила, як проводить час із коханим. Зокрема, парочка разом відвідала модний бутик в США, де й зробила в дзеркалі декілька знімків.

У фотоблогу Злата поділилася тими самими світлинами з коханим. Усміхнена Мітчелл позувала перед камерою в джинсах та кофтинці в сіточку темного кольору. Дівчина обережно тулилася до коханого. Тим часом Оскар, який позував у джинсах та білій футболці, робив фото.

Злата Мітчелл із бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зазначимо, вперше Злата Мітчелл розсекретила свої стосунки у травні минулого року. Її хлопець - американець та живе в США. Парочка, схоже, вже доволі тривалий час разом. Оля Фреймут знайома з Оскаром та від жовтня 2021 року коментує його дописи у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес показав рідкісне романтичне фото зі своєю обраницею Дашею Кацуріною. Виконавець також розсекретив, як вони разом проводять час.

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