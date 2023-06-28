17-річна донька Олі Фреймут розсекретила, чим займається та ким працює в США

Злата розповіла про свої захоплення та роботу.
Донька телеведучої Олі Фреймут - Злата Мітчелл – розсекретила, чим займається у США, де вона живе та навчається.
Зокрема, 17-річна дівчина поспілкувалася з прихильниками в Instagram-stories. Фани поцікавилися, які у Злати захоплення. Донька Фреймут не стала приховувати та відповіла. Загалом, Злата не лише навчається, а й працює.
До речі, також дівчина полюбляє подорожувати, а у вільний час займається танцями та знімає контент.
"Вчуся, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюсь, їжджу до Лос-Анджелеса, живу в школі, подорожую на канікулах", - поділилася Злата.
Нагадаємо, тим часом сама Оля Фреймут разом з молодшими дітьми живе у Великій Британії. Зіркова мама не приховує від сина та доньки, що в Україні війна. Нещодавно ведуча зворушила листом, який маленька Євдокія адресувала українському народові.
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