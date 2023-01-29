17-річна донька Олі Полякової показала нового бойфренда і "трошки щасливе життя" у Лондоні

Старша донька співачки Олі Полякової, 17-річна Марія наразі з молодшою сестрою Алісою перебуває у Лондоні.

До столиці Великої Британії дівчата поїхали навчатися. Разом з тим Марія іноді ділиться з підписниками у Instagram фото, як проводить своє дозвілля. Нещодавно дівчина відвідала сучасну галерею Tate Modern у Лондоні.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

У фотоблогу Полякова-молодша розмістила знімки, на яких позує на тлі усіляких експонатів. Зокрема, Маша поділилася фото, де зображена з таємничим незнайомцем на тлі інсталяціїу вигляді слова love – кохання. Чи це новий бойфренд дівчини, чи то просто близький друг. Втім, на світлині молоді люди мають гармонійний вигляд.

Маша Полякова з ймовірним бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Також під фото Полякова залишила допис, у якому відповіла хейтерам, які звинувачують її в тому, що вона постить фото свого щасливого життя у такий непростий для України час:

"Багато людей відповідають на мої пости чи сторіз у соцмережах, що краще б я викладала тільки в підтримку нашої країни. Моє трішки щасливе життя нікому не цікаве. Але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу батьківщину на передовій), вони воюють з більшою силою коли бачать, що їхні рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що боряться не за ілюзію, а за наші щасливі обличчя! Адже постійно сидіти під обстрілами і бачити в Інтернеті як все погано, дуже сильно вбиває бойовий дух. Отже, давайте кожен з нас буде дарувати хоча б маленьку усмішку нашим найкращим захисникам. Слава ЗСУ! Слава Україні", - написала Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова зізнавалася, що у Лондоні опанувала таро. Дівчина разом з зірковою мамою вже встигла наворожити, чи повернеться Винник до України та чи вийде Нікітюк цьогоріч заміж.

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