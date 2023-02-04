17-річна донька Олі Полякової показала, як у Лондоні з бойфрендом готувала борщ

Старша донька співачки Олі Полякової, 17-річна Маша часто ділиться з фоловерами у Instagram фото і відео зі свого повсякденного життя.

Як відомо, зараз дівчина перебуває у Лондоні, де навчається в одному з престижних музичних вишів Великої Британії – Bmus. Там Марія вже встигла облаштувати особисте життя і наразі зустрічається з хлопцем на ім'я Артур, який теж здобуває вищу освіту у Лондоні.

А днями молоді люди показали, як куховарили. Маша та Артур скучили за українськими стравами та вирішили приготувати борщ. Про це молодша Полякова розповіла у Instagram.

Маша Полякова приготувала борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Марія поділилася відео, на якому разом з коханим чистить картоплю та вперше у своєму житті варить борщ. Судячи з задоволеного виразу обличчя Артура, борщ Маші вдався на славу.

Маша Полякова приготувала борщ і заспівала з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова приготувала борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Окрім того, кулінарні здібності доньки у фотоблогу прорекламувала й Оля Полякова, яка зробила репост страви собі в Instagram.

Маша Полякова приготувала борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше Маша Полякова показала, як з бойфрендом ходила до галереї сучасного мистецтва у Лондоні. Дівчина нарвалася на критику через те, що показала своє "трішки щасливе життя".

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