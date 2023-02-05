17-річна донька Олі Полякової полизала тістечко у вигляді статевого чоловічого органу

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія спантеличила шанувальників контентом.

На сторінці в Instagram 17-річна Марія розмістила доволі сміливі фотографії. Вони були зроблені в одному з закладів у Лондоні. І, судячи зі світлин Марії, цей заклад з сексуальним контекстом.

Принаймні про це свідчить напис, на тлі якого сидить Маша – "Лизни, це моє". також дівчина тримає у руках тістечко у вигляді чоловічого статевого органу та облизує його.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Фото: Чим займаються рашисти у свій вільний час", - підписала кадри Маша Полякова.

Втім, гумор дівчини зрозуміли далеко не всі юзери. "Просто жах, відсутність виховання... дуже прикро, що дівчата постять такі фото", "Так, рашисти це і роблять, але нащо показувати на собі? Дивно і безглуздо!", "Це дуже вульгарно… і це не хайп… куди дивиться батько …".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Та інші підписники Марії підтримали її та наголосили, що вона має право робити те, що хоче: "Блін, чому коментатори не розуміють, що це прикол", "Ти просто дуркуєш. А ось люди, які пишуть негативні коменти, напевно забули, що самі були молоді і, ймовірно, не пам'ятають, що виробляли часом", "гумор – вогонь. Люди як завжди не мають до чого причепитися".

Нагадаємо, що зараз Марія Полякова перебуває у Лондоні, де здобуває освіту. Днями дівчина показувала, як разом з бойфрендом вперше в житті готувала борщ. На чужині Марія скучилаз а українськими стравами.

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