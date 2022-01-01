17-річна донька Єфросиніної у відвертій сукні без бюстгальтера шокувала зовнішнім виглядом

Дівчина обрала зухвале вбрання для святкування Нового року.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зустріла 2022 рік разом зі своїми рідними та близькими.

Так, вони разом і танцювали, і співали, і веселились, і звісно ж фотографувалися. Деякими світлинами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сім'я та близькі, що ще потрібно? І не тільки в новорічну ніч. З Новим роком", - підписала фото Маша.

Маша Єфросиніна святкувала Новий рік / instagram.com/mashaefrosinina

Прихильники ведучої також привітали її зі святом. Втім, фани більше звернули увагу на зовнішній вигляд її 17-річної доньки Нани. Дівчина одягнула відверту сукню з глибоким декольте без бюстгальтера та засвітила бюст. Прихильники Маші не могли не замітити таке пікантне вбрання дівчини.

Ого, яке у Нани декольте! З Новим роком!

Сукня Нани просто вогонь!

Після таких щедрих коментарів, Нану не скоро знову побачимо у Марійки на сторінці

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