17-річна донька Євгена Кошового показала струнку фігуру і зачарувала вродою в атмосферному фотосеті

Донька Євгена Кошового Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

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Донька актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового продемонструвала струнку фігуру та зачарувала своєю вродою.

17-річна Варвара не з тих, хто активно ділиться новини світлинами. Однак нещодавно дівчина влаштувала імпровізований фотосет та опублікувала відповідні знімки у своєму Instagram.

Донька Євгена Кошового позувала перед об'єктивом фотокамери в чорній довгій сукні, верх якої був обтислий, а низ – вільного крою. Вбрання ідеально підкреслило неабияк струнку фігуру дівчини. На фото своє коротке русе волосся вона розпустила. За освітлення Варварі слугувало м'яке сонячне проміння.

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Донька Євгена Кошового Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

Світлини донька Євгена Кошового вирішила не підписувати. Тим часом підписники дівчини не стрималися, аби не поділитися своїми думками про фотосет. Варвару просто засипали компліментами. Користувачі писали, що вона має неабияк гарний вигляд: "Красуня!", "Ох, яка ж ти гарна!", "Красуня неймовірна!".

Донька Євгена Кошового Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

Нагадаємо, цьогоріч донька Євгена Кошового закінчила школу. Нещодавно дружина гумориста показувала, який образ створила для Варвари на випускний.