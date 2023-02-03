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17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової показала у новому кліпі, як підросла

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17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової показала у новому кліпі, як підросла

Поліна Нікітіна

Поліна випустила свіже відео на трек Late Love.

Старша донька зіркового подружжя Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової Поліна Нікітіна пішла шляхом своїх знаменитих батьків.

Так, дівчина пробує себе у творчості під псевдонімом Nora Polinnia. Слідом за треком Gotham, у якому Поліна розповіла про жахливі російські злочини в її рідній Україні, дівчина випустила новий трек і кліп до нього Late Love.

На відміну від Gotham, у відео на пісню Late Love Поліна з'являється особисто. У свіжій композиції молода артистка ділиться одкровеннями про нерозділене кохання з її довоєнного життя, а також спогадами про улюблений Київ.

Поліна Нікітіна / ©
Поліна Нікітіна

"Late Love – моя особиста, інтимна історія. Тут я пірнаю у спогади та звертаюся до всіх, хто пережив нерозділене кохання. А також ностальгую за улюбленим Києвом, його атмосферними вуличками та відчуттями, коли слово "тиша" мало для нас винятково буквальний сенс", – розповіла артистка.

Наразі Поліна вчиться в Нью-Йорку, але за її словами, вона душею перебуває в Україні.

Нагадаємо, раніше Ольга Горбачова розповідала, що її старша донька Поліна навчається у школі в Нью-Йорку, де живе в американській родині, яка погодилася допомогти та прихистити українку.

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Дата публікації
Перегляди
1144
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