17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової показала у новому кліпі, як підросла

Старша донька зіркового подружжя Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової Поліна Нікітіна пішла шляхом своїх знаменитих батьків.

Так, дівчина пробує себе у творчості під псевдонімом Nora Polinnia. Слідом за треком Gotham, у якому Поліна розповіла про жахливі російські злочини в її рідній Україні, дівчина випустила новий трек і кліп до нього Late Love.

На відміну від Gotham, у відео на пісню Late Love Поліна з'являється особисто. У свіжій композиції молода артистка ділиться одкровеннями про нерозділене кохання з її довоєнного життя, а також спогадами про улюблений Київ.

Поліна Нікітіна

"Late Love – моя особиста, інтимна історія. Тут я пірнаю у спогади та звертаюся до всіх, хто пережив нерозділене кохання. А також ностальгую за улюбленим Києвом, його атмосферними вуличками та відчуттями, коли слово "тиша" мало для нас винятково буквальний сенс", – розповіла артистка.

Наразі Поліна вчиться в Нью-Йорку, але за її словами, вона душею перебуває в Україні.

Нагадаємо, раніше Ольга Горбачова розповідала, що її старша донька Поліна навчається у школі в Нью-Йорку, де живе в американській родині, яка погодилася допомогти та прихистити українку.

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