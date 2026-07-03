17-річній доньці Віктора Бронюка стало зле на НМТ: "Бідній дитині недобре, її тягнуть назад"

Віктор Бронюк із дружиною та донькою / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк розповів, як його донька склала НМТ, та зізнався, що їй стало зле.

Цьогоріч 17-річна Єва закінчила школу. Дівчина вже склала Національний мультипредметний тест (НМТ) та готується до вступу у виш. Віктор Бронюк на проєкті «Ранок у великому місті» не став розкривати бали, які Єва отримала на іспиті. Утім, він зазначив, що НМТ складати дійсно тяжко. За словами артиста, Єва перехвилювалась, їй стало зле. Викладачі, які стежать за складанням іспиту, лише додавали стресу.

«Добре склала (НМТ — прим. ред.). Склала, і добре! Бали, загалом, це не головне. Те хвилювання, ті емоції, які були, це взагалі жах. Цьогоріч я вважаю, що це свого роду якесь, напевно, знущання, бо в тих умовах… Вона взагалі перехвилювалась, їй стало зле. Замість підтримки в цей момент купа викладачів кричать, що анулюють тест. Бідній дитині недобре, її тягнуть назад», — зізнався артист.

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Віктор Бронюк із дружиною та донькою / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк також не став розкривати, куди вступатиме Єва. Донька виконавця поки що обирає та намагається остаточно визначитися, де хоче здобувати вищу освіту. Проте артист запевнив, що Єва навчатиметься в Україні.

«Вона сама не знає, змучилась. Ми стільки вишів перебрали, точно буде в Україні. Ми зараз розглядаємо кілька вишів. Ми визначимося, потім я поділюся», — наголосив співак.

Нагадаємо, нещодавно донька Віктора Бронюка випустилася зі школи. Артист вже встиг похизуватися, що Єва отримала свідоцтво з відзнакою.

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