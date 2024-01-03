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17-річний син Брітні Спірс вперше засвітився зі своєю дівчиною

17-річний син Брітні Спірс вперше засвітився зі своєю дівчиною

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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17-річний син Брітні Спірс вперше засвітився зі своєю дівчиною

Брітні Спірс із синами / Фото: instagram.com/britneyspears

Вони разом відпочивали на Гаваях.

Молодший син американської співачки Брітні Спірс та її ексчоловіка Кевіна ФедерлайнаДжейден – вперше засвітився зі своєю дівчиною.

Як пише TMZ, парочку помітили папараці під час відпочинку на Гаваях на одному з місцевих пляжів. 17-річний Джейден мило плескався зі своєю коханою у воді, обіймався з нею та весело проводив час. Наразі невідомо, хто ж стала обраницею юнака та звідки вона.

До речі, дівчина, схоже, вже добре знайома з сім'єю Джейдена. Так, на пляжі разом із ними відпочивали Кевін Федерлайн зі своєю дружиною Вікторією

Що ж до самої Брітні Спірс – то сини з нею практично не спілкуються. Як пояснював Федерлайн, хлопцям соромно через поведінку матері, а також через те, що вона публікує оголені фото та відео у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька знаменитих акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя розсекретила свої стосунки. Днями Дева на романтичних фото показала, як із бойфрендом-красенем зустріла Новий рік.

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Дата публікації
Перегляди
721
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