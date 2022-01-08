17-річного сина відомої скандальної співачки знайшли мертвим

Син Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.

Відома ірландська співачка та композиторка Шинейд О'Коннор поділилася жахливою новиною.

17-річний син скандальної зірки – Шейн – скоїв суїцид. Про це вона написала у своєму Twitter, передає Daily Mail.

"Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, саме світло мого життя, вирішив сьогодні закінчити свою земну боротьбу і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не наслідує його приклад. Моя дитина. Я тебе так люблю", - написала виконавиця, втім, невдовзі видалила допис.

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Тіло Шейна знайшли за два дні після того, як він був оголошений зниклим безвісти. Юнак втік з клініки, де він проходив лікування після двох спроб самогубства. Тоді Шинейд писала у своєму Twitter, що її син зник і просила допомоги у всіх, хто міг би його бачити. У суботу, 8 січня, поліцейські знайшли Шейна мертвим.

Зауважимо, минулого року співачка лікувалася від наркозалежності. А 2017-го зірка й сама хотіла вкоротити собі віку.

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