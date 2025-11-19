ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
2 хв

17-річний син Джолі та Пітта з рожевим волоссям приголомшив рідкісною появою на публіці

Нокс кардинально змінив імідж.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Зокрема, папараці TMZ упіймали 17-річного Нокса під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Сина акторів просто не впізнати. Юнак вирішив кардинально змінити імідж, додавши своєму зовнішньому вигляду фарб.

Нокс пофарбував волосся в світло-рожевий колір. Він прогулювався у джинсах у квітковий принт та світшоті. Відповідні світлини можна подивитися на TMZ. До слова, раніше юнак практично уникав публічності, а коли здійснював вихід у світ, то обирав більш стримані образи і не фарбував волосся.

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

До речі, TMZ пригадав одну зі сміливих зачісок самої Анджеліни Джолі. 1998 року в артистки теж було коротке волосся, пофарбоване в яскравий рожевий колір. На такі зміни акторка наважувалась заради ролі у фільмі.

Зазначимо, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта троє біологічних дітей – донька Шайло і двійнята Вів'єн та Нокс. Також у колишнього подружжя є названі діти – донька Захара та сини Медокс і Пакс. Щоправда, після розлучення Бред Пітт з дітьми не спілкується, а ті ж, своєю черго, після досягнення повноліття відмовляються від його прізвища.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі побувала в Україні. На тлі візиту акторки українських прифронтових міст засновник легендарного Pink Floyd Роджер Вотерс зробив скандальну заяву.

Дата публікації
Кількість переглядів
362
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie