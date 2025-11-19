17-річний син Джолі та Пітта з рожевим волоссям приголомшив рідкісною появою на публіці

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Зокрема, папараці TMZ упіймали 17-річного Нокса під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Сина акторів просто не впізнати. Юнак вирішив кардинально змінити імідж, додавши своєму зовнішньому вигляду фарб.

Нокс пофарбував волосся в світло-рожевий колір. Він прогулювався у джинсах у квітковий принт та світшоті. Відповідні світлини можна подивитися на TMZ. До слова, раніше юнак практично уникав публічності, а коли здійснював вихід у світ, то обирав більш стримані образи і не фарбував волосся.

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

До речі, TMZ пригадав одну зі сміливих зачісок самої Анджеліни Джолі. 1998 року в артистки теж було коротке волосся, пофарбоване в яскравий рожевий колір. На такі зміни акторка наважувалась заради ролі у фільмі.

Зазначимо, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта троє біологічних дітей – донька Шайло і двійнята Вів'єн та Нокс. Також у колишнього подружжя є названі діти – донька Захара та сини Медокс і Пакс. Щоправда, після розлучення Бред Пітт з дітьми не спілкується, а ті ж, своєю черго, після досягнення повноліття відмовляються від його прізвища.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі побувала в Україні. На тлі візиту акторки українських прифронтових міст засновник легендарного Pink Floyd Роджер Вотерс зробив скандальну заяву.