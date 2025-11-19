- Дата публікації
17-річний син Джолі та Пітта з рожевим волоссям приголомшив рідкісною появою на публіці
Нокс кардинально змінив імідж.
Син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за тривалий час з'явився на публіці.
Зокрема, папараці TMZ упіймали 17-річного Нокса під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Сина акторів просто не впізнати. Юнак вирішив кардинально змінити імідж, додавши своєму зовнішньому вигляду фарб.
Нокс пофарбував волосся в світло-рожевий колір. Він прогулювався у джинсах у квітковий принт та світшоті. Відповідні світлини можна подивитися на TMZ. До слова, раніше юнак практично уникав публічності, а коли здійснював вихід у світ, то обирав більш стримані образи і не фарбував волосся.
До речі, TMZ пригадав одну зі сміливих зачісок самої Анджеліни Джолі. 1998 року в артистки теж було коротке волосся, пофарбоване в яскравий рожевий колір. На такі зміни акторка наважувалась заради ролі у фільмі.
Зазначимо, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта троє біологічних дітей – донька Шайло і двійнята Вів'єн та Нокс. Також у колишнього подружжя є названі діти – донька Захара та сини Медокс і Пакс. Щоправда, після розлучення Бред Пітт з дітьми не спілкується, а ті ж, своєю черго, після досягнення повноліття відмовляються від його прізвища.
