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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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608
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17-річний син Джолі та Пітта закінчив школу та здивував оригінальним святкуванням випускного

Нокс Джолі-Пітт проміняв випускну мантію на боксерські рукавички.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Сина зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта тепер офіційно випускник.

Як повідомляє видання People, 17-річний Нокс Джолі-Пітт закінчив школу. Випускний юнака відбувся у Лос-Анджелесі 5 червня. На особливому заході була присутня Анджеліна Джолі, яка підтримувала сина. Зірка Голлівуду сиділа в залі під час церемонії вручення дипломів та робила фото на пам’ять, коли Нокс виступав із промовою.

До речі, син Джолі та Пітта вирішив по-особливому святкувати випускний. Ще під час своєї промови Нокс оголосив, що візьме участь у змаганнях із тайського боксу. Тож, випускну мантію юнак проміняв на боксерські рукавички.

«Вночі о 00:45 я битимуся на турнірі Total Sonic Knockout 5, тож не пропустіть. Я, чорт забирай, відправлю його в нокаут», — оголосив Нокс.

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Анджеліна Джолі з сином від Бреда Пітта / © Associated Press

Врешті, він таки взяв участь у турнірі. Під час змагань Нокса підтримувала його сестра-двійняшка Вів’єн. Вона підбадьорювала брата, поки той бився на рингу.

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт перебували в стосунках від 2004-го до 2016 року. У колишнього подружжя є шестеро спільних дітей — названі Меддокс, Пакс і Захара та біологічні Шайло, Вів’єн і Нокс.

Зараз Бред Пітт перебуває в стосунках із молодшою на 26 років Інес де Рамон. Нещодавно парочку заскочили на романтичному побаченні в Парижі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
608
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