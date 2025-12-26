17-річний син Тіни Кароль під час її концерту з'явився на сцені і зворушив вчинком

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Син української співачки Тіни Кароль під час її концерту у Львові неочікувано з'явився на сцені.

Так, виконавиця на Різдво, 25 грудня, потішила львів'ян своїм виступом. Зокрема, артистка дала концерт у Львівській опері. Та на прихильників чекав приємний сюрприз – поява сина знаменитості просто на сцені.

Тіна Кароль з сином

17-річний Веніамін, який живе у Великій Британії, вочевидь, приїхав до мами, аби зустріти разом новорічні свята. Звичайно ж, він побував на її концерті у Львові. Ба більше, Веніамін навіть піднявся на сцену та зворушив вчинком. Зокрема, він подарував зірковій мамі чималий букет білих троянд.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зробила прихильникам приємний сюрприз. Виконавиця розпочала переклад своїх старих хітів. По-новому зазвучать "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Ти відпусти", "Ніченька" та інші. До речі, до Різдва артистка встигла перекласти легендарну "Шиншилу" українською.