18-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила образ та приголомшила схожістю з мамою

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

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Донька відомого голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила стиль та стала ще більше схожою на зіркову маму-акторку.

18-річна Шайло майже не з’являється на публіці, однак папараці Daily Mail вдалося її заскочити. Дівчина вже багато років займається танцями, тож не дивно, що помітили її саме біля танцювальної студії. Як виявили журналісти, Шайло змінила образ. Зокрема, дівчина відростила волосся, яке раніше коротко зістригала. Для занять із танців донька Джолі та Пітта заплела два колоски. До слова, Шайло зробила практично таку ж зачіску, яка була в її мами-акторки, коли та грала роль Лари Крофт в однойменному фільмі про розкрадачку гробниць.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / © Associated Press

Шайло була одягнена в чорні штани та худі того ж кольору, а образ вона доповнила зручними кросівками. Дівчина весело спілкувалася зі своїми приятелями. Папараці Daily Mail зробили декілька фото та порівняли їх з архівними знімками Анджеліни Джолі, аби наочно продемонструвати просто неймовірну схожість мами з донькою.

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Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт, які наприкінці минулого року остаточно фіналізували розлучення, є батьками трьох біологічних дітей — доньки Шайло та двійнят Нокса і Вів’єн. Також колишнє подружжя виховує усиновлених синів та доньку — Медокса, Пакса та Захару.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі зворушила сюрпризом маленьку українку, яка дістала поранення під час ворожого обстрілу. Акторка здійснила мрію 14-річної дівчинки.